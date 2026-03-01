В Багдаде сторонники шиитских группировок пытаются прорваться к посольству США

В Багдаде сторонники иракских шиитских вооруженных группировок попытались прорваться к посольству США в зеленой зоне. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, сообщило агентство Shafaq .

Протесты начались вечером в субботу после ударов США и Израиля по Ирану. На мосту, ведущем к дипмиссии, установили бетонные заграждения. В соцсетях опубликовали кадры разгона демонстрантов.

Накануне Корпус стражей исламской революции нанес ответные удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ. Иран также заявил о поражении корабля ВМС США с ракетами Tomahawk.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Тегеран пообещал, что его смерть не останется без ответа.

Этим утром КСИР объявил о новой волне ракетных ударов по военным базам США и территории Израиля. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что за это Пентагон нанесет Ирану более сильный удар.