«Заставим раскаяться». Иран пообещал возмездие убийцам аятоллы Хаменеи

Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Пали Хаменеи не останется без ответа. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале президента исламской республики Масуда Пезешкиана.

«Это большое преступление ни за что не останется без ответа. Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — заявил глава государства.

Ряд иранских телеграм-каналов сообщили, что аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть в своем рабочем кабинете утром в субботу, 28 февраля. Он находился в Бейт-е Рахбари в Тегеране (так называемый «Дом лидерства», или офис верховного лидера ИРИ).

Иранское правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь дней всеобщих выходных.

Ранее в Иране сообщили о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток аятоллы Али Хаменеи при атаках США и Израиля.