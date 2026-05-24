В Армении выразили надежду на конструктивное решение проблем с ввозом продуктов в Россию

Проблемы с ввозом армянских продуктов встречались и ранее, Россия и Армения смогут найти правильные решения. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в беседе с изданием news.am .

Дипломат отметил, что проблемы возникают периодически и они не направлены на обострение отношений между двумя странами.

«Уверен, что многие из этих проблем и ранее, 10-15 лет назад, тоже были: ввоз абрикосов, вина, водки и так далее — проблемы с экспортом. Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения», — заявил Мирзоян.

С 22 мая Россия приостановила ввоз из Армении цветов и минеральной воды «Джермук», а 23 мая Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции, произведенной армянскими компаниями.

Мирзоян также заявил, что Армению никто не использует против России. По его словам, стратегическое партнерство Армении с США и Евросоюзом на это не направлено.