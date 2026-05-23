МИД Армении заявил о стремлении развивать партнерство с Россией

Армению никто не использовал против России. Республика заинтересована в сохранении и развитии двусторонних отношений, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью news.am .

Мирзоян отметил, что стратегическое партнерство Армении с США и Евросоюзом не направлено против России. По его словам, взаимодействие республики с зарубежными партнерами строится на взаимовыгодной основе.

При этом он согласился, что в отношениях Армении и России все же имеются проблемы, но многие из них были 10 или 15 лет назад, оставшись фактически в прошлом.

«Не знаю, предположим, экспорт абрикоса, импорт вина, импорт водки и так далее. Мы в конструктивной, здоровой обстановке обсудим это с нашими партнерами, и я надеюсь, что найдем хорошие решения», — подчеркнул он.

Так армянский дипломат прокомментировал заявление российского коллеги Сергея Лаврова. Глава МИД РФ ранее заявлял, что Ереван пытаются втянуть в антироссийский лагерь, чтобы сделать как можно больнее России.