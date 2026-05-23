Роспотребнадзор приостановил продажу в России некоторых вин и коньяка из Армении

Роспотребнадзор в результате контроля за оборотом алкогольной продукции выявил некачественную продукцию, произведенную в Армении. Реализацию некоторых вин и коньяка приостановили в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам мероприятий была выявлена продукция, не соответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО „Веди-Алко“, ООО „Абовянский коньячный завод“, а также ООО „Винно-коньячный дом „Шахназарян“», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также в список недоброкачественной продукции попали два вида коньяка. Роспотребнадзор направил торговым предприятиям и импортерам информацию о приостановке реализации и изъятии из обращения некачественных товаров.

Ранее Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». Ее состав разошелся с характеристиками, заявленными производителем на упаковке, экспертиза выявила превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.