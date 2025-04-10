В случае ухудшения отношений с Россией Армении, скорее всего, не будет вообще. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила во время выступления на форуме «Евразия — территория традиционных ценностей». Ее процитировало РИА «Новости». РИА «Новости».

«Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения… России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», — отметила она.

На прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале вступления страны в Европейский союз. Этот документ не считают официальной заявкой в ЕС, он просто отражает стремление республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Армении, однако она не сможет одновременно быть и там и в Евразийском экономическом союзе.