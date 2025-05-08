Социолог Эльбаум: приезд зарубежных лидеров в Москву доказал провал ее изоляции

Приезд иностранных лидеров в Москву на празднование 80-летия со дня Великой Победы показал, что попытки изолировать Россию провалились. Аргентинский социолог Хорхе Эльбаум заявил об этом РИА «Новости» .

«Те, кто мечтает изолировать Россию, ошибаются, их попытки с грохотом провалились», — сказал он.

По подсчетам Эльбаума, принявшие приглашение на парад Победы иностранные лидеры представят страны, в которых проживают две трети населения планеты. С демографической точки зрения, порядка 60% жителей Земли будут присутствовать в этот день на Красной площади.

Кремль рассчитывает на приезд лидеров 29 стран.

Визит в Москву уже подтвердили премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин.

По Красной площади успел прогуляться президент Сербии Александр Вучич, прибывший в Россию 6 мая.