Пашинян подтвердил участие в параде Победы в Москве

News.am: Пашинян подтвердил свое участие в параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что посетит Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил журналистам издания News.am .

«Пашинян заявил в Национальном собрании, что отправится в Москву 9 мая для участия в параде Победы», — рассказали журналисты.

О намерении посетить российскую столицу Пашинян сообщил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 14 марта.

Официально подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях в День Победы лидеры 19 стран. Среди гостей на Красной площади будут присутствовать главы государств СНГ, а также лидеры Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии, КНР и Словакии.

Ранее стало известно, что самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для посещения парада Победы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку.