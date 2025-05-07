Прибывший в Москву Си Цзиньпин раскрыл темы переговоров с Путиным

Си Цзиньпин: встреча с Путиным выведет отношения России и Китая на новый уровень

Отношения России и Китая в рамках всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выйдут на более высокий уровень в новой эпохе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с официальным визитом. Прямую трансляцию с места ведет Центральное телевидение Китая .

Председатель КНР подчеркнул, что его визит продлится до 10 мая. Сопровождающая Си Цзиньпина делегация проведет ряд важных переговоров.

«В ходе визита я проведу встречу с президентом России Владимиром Путиным для углубленного обсуждения двусторонних отношений, практического сотрудничества, а также основных международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — заявил китайский лидер.

Он добавил, что Россия и Китай вместе стоят на защите международной системы безопасности, которая столкнулась с новыми вызовами от гегемонизма и стран, продвигающих политику силы.

Объединение двух государств уже внесло свой огромный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности.

По словам Си Цзиньпина, необходимо сохранить историческую память о Второй мировой войне и на основе этих уроков защищать глобальную справедливость, международный порядок и право.

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в московском правительственном аэропорту Внуково-2 вечером 7 мая. Китайский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление по углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также договоренность по обеспечению глобальной стабильности.