Посольство в Египте рассказало о суде над россиянином за нарушение норм ислама

Российского туриста задержали в отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе за нарушение правил поведения, принятых в исламе. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщило посольство России в Каире.

Дипломаты подчеркнули, что следят за ситуацией вокруг соотечественника и находятся в контакте с его семьей и египетскими властями.

«В настоящее время продолжается судебное разбирательство. Рассчитываем, что по его итогам с россиянина снимут все обвинения и он сможет благополучно вернуться на родину», — заявили в посольстве.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о туристе из Самарской области, который прилетел на отдых вместе с женой. На дискотеке в отеле он случайно задел египетскую девушку, и ее супруг набросился на россиянина с кулаками.

Ночью в номер туристов пришла полиция. Заявление на россиянина написал супруг задетой девушки. По данным Shot, с женой задержанного туриста связались неизвестные и предложили урегулировать недоразумение за 10 тысяч долларов.

Россиянка обратилась за помощью в посольство, МИД, Россотрудничество и к уполномоченному по правам человека.

В начале августа российские туристы заявили, что пятизвездочные отели Египта не соответствуют своему статусу: гостиницы только внешне выглядят аккуратно, а в большей части номеров гости видят неисправную сантехнику, изношенную мебель и сломанные кондиционеры. Отдельно путешественники раскритиковали еду, которую готовят в пятизвездочных отелях.