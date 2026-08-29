В Абхазии 30 человек избили российских туристов на озере Рица

Группа примерно из 30 местных жителей избила российских туристов возле кафе «Грот» на озере Рица в Абхазии. Очевидцы рассказали об этом «Известиям» .

По словам россиянки, конфликт начался после недовольства туристов качеством блюд и требованием не брать деньги за пересушенный шашлык. Когда группа собиралась уезжать, один из отдыхающих поговорил с водителями экскурсионных маршрутов, после чего его схватили и начали избивать.

«Буквально несколько секунд длился их диалог, после чего его схватили и стали бить в лицо. На глазах у сотни находящихся там туристов началась потасовка», — сообщила она.

Муж женщины и ее брат попытались остановить избиение, но нападавшие втянули их в драку. Свидетельница также заявила, что сотрудники кафе угрожали туристам, требовали удалить записи с телефонов и закрывали им рот руками.

Прибывшие правоохранители не стали задерживать нападавших. Пострадавших доставили в Гудаутское РОВД, а затем направили в больницу. Один из мужчин получил перелом челюсти, у других врачи выявили сотрясение мозга, гематомы и порезы.

МВД Абхазии сообщило, что отделение дознания ОВД по Гудаутскому району проведет процессуальную проверку, установит и задержит участников драки.

Ранее российского туриста убили в центре Тбилиси. Мужчина приехал в Грузию за два дня до произошедшего.