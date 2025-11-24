Финляндия планирует устроить военную провокацию против России. Таким мнением в соцсети Х поделился профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Он убежден, что это процесс уже не остановить.

«По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — написал он.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что европейские лидеры не только доведут Украину до полного краха, но и втянут Европу в войну против России, если не завершить украинский конфликт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила статью в британском издании, героизировавшей финского снайпера Симо Хяюхя, хваставшегося тем, что он убил 500 русских. Она напомнила, что в XX веке Финляндия проиграла в советско-финской войне, а в XXI-м вступила в НАТО, где русофобия и реабилитация нацизма стали основной его политики.