Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила британскую The Telegraph за русофобскую статью «Я убил 500 русских», посвященную финскому снайперу Симо Хяюхя. На Западе его записали в герои Второй мировой войны за убийства советских солдат, написала она в Telegram-канале .

Захарова отметила, что британцы настолько увлеклись переписыванием истории, то героизировали снайпера, который участвовал только в советско-финском конфликте 1939–1940 годов.

«Включение этой фигуры в цикл материалов, посвященных Второй мировой войне, является отражением целенаправленной кампании по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила Западу, чем закончилась героизация японских офицеров императорской армии, рубивших головы безоружным китайским пленным в 1937 году. Они понесли наказание после войны, о чем стоит помнить западным ревизионистам.

Дипломат добавила, что убивавший русских финский снайпер стал инвалидом в результате боевых действий в 1940 году и умер в одиночестве. Попытка британцев вылепить из Хяюхя героя, рассказывая, что якобы красноармейцы его боялись и называли «Белая смерть», историками не подтверждается. Просто очередной пропагандистский трюк Запада.

В заключение Захарова напомнила, что Финляндия тогда проиграла, а сам снайпер писал в своем дневнике о военной службе, называя ее «мой список грехов». В наше время финны вступили в НАТО, который проводит политику русофобии и реабилитации нацизма.

