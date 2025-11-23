«Неонацизм шагает по Европе». Захарова осудила русофобскую статью о финском снайпере
Захарова: Британия героизировала финского снайпера, убивавшего советских солдат
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила британскую The Telegraph за русофобскую статью «Я убил 500 русских», посвященную финскому снайперу Симо Хяюхя. На Западе его записали в герои Второй мировой войны за убийства советских солдат, написала она в Telegram-канале.
Захарова отметила, что британцы настолько увлеклись переписыванием истории, то героизировали снайпера, который участвовал только в советско-финском конфликте 1939–1940 годов.
«Включение этой фигуры в цикл материалов, посвященных Второй мировой войне, является отражением целенаправленной кампании по исключению СССР из рядов антигитлеровской коалиции и очернению Красной армии», — подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила Западу, чем закончилась героизация японских офицеров императорской армии, рубивших головы безоружным китайским пленным в 1937 году. Они понесли наказание после войны, о чем стоит помнить западным ревизионистам.
Дипломат добавила, что убивавший русских финский снайпер стал инвалидом в результате боевых действий в 1940 году и умер в одиночестве. Попытка британцев вылепить из Хяюхя героя, рассказывая, что якобы красноармейцы его боялись и называли «Белая смерть», историками не подтверждается. Просто очередной пропагандистский трюк Запада.
В заключение Захарова напомнила, что Финляндия тогда проиграла, а сам снайпер писал в своем дневнике о военной службе, называя ее «мой список грехов». В наше время финны вступили в НАТО, который проводит политику русофобии и реабилитации нацизма.
Ранее Захарова сообщила, что Москва не получала от США официальной информации относительно так называемого «мирного плана» по урегулированию украинского конфликта.