Аналитик Мартьянов сообщил о деградации западных армий и ВПК на фоне России

Военно-командный состав на Западе не имеет компетенций, необходимых для противостояния России. Из-за отрицания очевидного их армии и военно-промышленный комплекс деградируют, сообщил военный аналитик Андрей Мартьянов YouTube-каналу Dialogue Works .

«Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимают, что делают. Они ужасно некомпетентны. <…> Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии», — сказал он.

Мартьянов высмеял планы Франции укрепить армию, подготовив дополнительно тысячу человек. По его словам, в случае конфликта российские силы разобьют такого противника за две недели.

На Западе остались объективно настроенные военные и разведчики. Эти люди, по словам аналитика, всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией, в отличие от своих непрофессиональных коллег.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор развеял миф о слабой России. По его словам, европейские политики убеждали избирателей в том, что помощь Украине и санкционное давление сильно навредят стране.