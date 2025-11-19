Проект «аАнти-Россия», созданный европейскими странами на Украине, скоро окончательно разрушится. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«По поступающей в СВР информации, эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально бьют в набат, предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта „анти-Россия“ на Украине», — отметили в ведомстве.

В СВР объяснили, что в отчетах прямо указывают на неминуемое разрушение украинской власти. Значительный акцент сделали на тотальной коррупции, которая без остатка поглотила «пожертвования зарубежных доноров».

Внешнеполитические ведомства европейских стран с тревогой отмечают, что украинцы потеряли мотивацию и стали апатичными. Они сильно устали из-за «затяжного и изнуряющего конфликта». Большая часть людей ощущают себя обманутыми после коррупционного скандала в высших кругах.

Кроме того, люди уже не верят, что Украину примут в ЕС, а Европа окажет внушительную помощь.

«Простые жители осознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева», — отметили в СВР.

Кроме Венгрии и Словакии, подобную позицию начинают разделять Чехия и Румыния. Таким образом, политическое значение украинской стороны в Европе стало снижаться. Украинцы больше не воспринимают европейских партнеров как источник поддержки и спасения.

Ранее визит украинского президента Владимира Зеленского в Херсон назвали дурным знаком. По странной случайности, после приезда политика ВСУ начали еще больше терпеть неудачи.