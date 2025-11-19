Западные глобалисты внушали населению своих стран, что Россия слаба и не выдержит санкционного давления, но все это чепуха, не соответствующая действительности. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале .

По его словам, такое отношение сложилось и в США, и в европейских государствах. Там убеждали население, что поставки высокотехнологичного оборудования на Украину также ослабят Россию.

«Российское общество не находится на грани распада, и президента [Владимира] Путина не собираются смещать. Совсем наоборот. Вероятно, сегодня он занимает более сильную позицию, чем когда-либо с момента вступления в должность», — отметил Макгрегор.

Он объяснил, что европейские элиты непопулярны у жителей своих стран, поэтому их существование зависит от ненависти к России. Больше они ничего не могут использовать для вмешательства в украинский конфликт, чтобы переломить сложившуюся для Киева ситуацию. При этом западные глобалисты не могут и сдаться.

По его словам, они опасаются прозрения западных жителей, которые поймут, что реальная угроза для них находится внутри их стран.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон стремится уничтожить Россию.