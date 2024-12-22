Устроивший стрельбу в парламенте Абхазии депутат попал под уголовное дело

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело против депутата Адгура Харазии, стрелявшего в парламенте. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба абхазской Генпрокуратуры.

Харазии вменяются преступления по статьям «Убийство общеопасным способом» и «Покушение на убийство общеопасным способом». Следствие проводит мероприятия для установления местонахождения депутата.

Харазия устроил стрельбу в парламенте 19 декабря. В результате пострадали два депутата, один из них — Вахтанги Голандзия — скончался от полученных ранений, второй госпитализирован. Парламент лишил Харазию неприкосновенности и дал согласие на возбуждение против него уголовного дела.

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