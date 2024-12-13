«Жесткий несезон». Россияне отказались ехать на зиму в Абхазию и Грузию

Россияне не собираются ехать на зимние каникулы в Грузию и Абхазию. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Что касается Абхазии, сейчас — жесткий несезон. Есть наблюдение, что всякие волнения там бывают именно к окончанию летнего сезона, который кормит, собственно, весь год и Абхазию», — отметил турэксперт.

Арутюнов пояснил, что в эту страну никогда особого спроса на зимний отдых и не было. Там нет горнолыжных курортов. На лето россияне тоже пока не покупают путевки.

«Декабрь в Грузии тоже не самый такой сезон», — добавил он.

По словам эксперта, даже и отели не особо рассчитывают на бронирования на Новый год и Рождество. Сейчас судить о том, снизился ли спрос на курорты в этих странах из-за волнений, рано. Зимой там практически нечего ждать. Туристы, которые в зимний период едут туда, в основном путешествуют самостоятельно.

«Я могу вам просто гарантировать, что вот к весне там все будет спокойно, потому что и в Абхазии, и в Грузии зависимая ситуация от туристов. Конечно же, они не хотят в сезон, когда можно зарабатывать деньги, тратить время и средства на внутриполитические разборки, поэтому я совершенно железно заверяю, что все будет хорошо», — подчеркнул Арутюнов.

Зимой россияне повально едут кататься на лыжах и сноубордах. Это прекрасный способ разнообразить свой досуг во время новогодних каникул, а также отличная возможность посетить другие регионы нашей необъятной страны. Самые популярные горнолыжные курорты России — в материале 360.ru.