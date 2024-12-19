Абхазского депутата застрелили у здания парламента

Абхазский депутат Вахтанги Голандзия получил смертельные ранения в перестрелке у здания парламента страны. Об этом сообщил Sputnik .

Другой депутат — Кан Кварчия — находится в реанимации Республиканской больницы. По предварительным данным, огонь открыл их коллега Адгур Харазия, который после этого скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В начале декабря в Абхазии отклонили вызвавшее политический кризис соглашение об инвестициях с Россией. Оппозиционеры сочли его условия невыгодными для республики и устроили протесты. В результате президент республики Аслан Бжания был вынужден подать в отставку. Новые досрочные выборы состоятся 15 февраля.

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что отношения между Россией и Абхазией не испортятся из-за этого.