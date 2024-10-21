Раскрыта личность второго россиянина на борту сбитого в Судане Ил-76

Документы гражданина России Антона Селиванца обнаружили на месте крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«На месте крушения нашли документы на имя 33-летнего Антона Селиванца из башкирского города Туймазы, он авиаинженер, у него есть жена и дочь», — уточнил канал.

Это второй россиянин, который мог находиться на борту сбитого самолета. По предварительной информации, он вместе с главным инженером компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктором Грановым летел в Западный Кордофан для починки лайнера ОАЭ. Воздушное судно неудачно приземлилось, повредив двигатели в начале октября.

Сейчас в Судане идет гражданская война. Военная обстановка обострилась весной 2023 года, когда возникли разногласия между официальными властями и военной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР).

Ранее опубликовали кадры крушения самолета Ил-76, сбитого в Судане. Борт перевозил запчасти и инженеров для его починки. Представители СБР уже признались, что сбили самолет по ошибке, приняв его за бомбардировщик.