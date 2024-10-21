Появились кадры с моментом падения сбитого в Судане самолета с россиянами

Mash опубликовал видео с моментом крушения грузового самолета в Судане

Грузовой самолет Ил-76 с россиянами на борту сбили в Судане. Кадры с моментом падения опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, на борту находились россияне. Официальной информации пока не поступало.

На кадрах видно, как самолет, предположительно, подвергся обстрелу. Затем на видео показали лежащие на земле обломки горящего воздушного судна.

Авторы канала также выяснили, что на борту мог находиться главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов. Он ранее занимал пост учредителя ЗАО «Авиакомпания „Пилот“».

Российское посольство в Судане ранее сообщило о признании представителей СБР, заявивших, что они сбили грузовой самолет на западе страны, «в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане».

Самолет Ил-76 сбили в Судане по ошибке, когда он вез запчасти для ремонта лайнера из ОАЭ, получившего серьезные повреждения при посадке в провинции Западный Кордофан.