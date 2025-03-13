Ушаков выступил за доработку предложения США о временном перемирии

Предложение администрации США о перемирии на 30 дней требует доработки с учетом интересов России. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он пояснил, что сейчас в инициативе учитывается только украинский подход, поэтому предложение требует существенной доработки.

«Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход», — заявил Ушаков.

Помощник президента России по международным делам отметил, что в нынешней редакции предложение о 30-дневном прекращении огня выгодно только украинской стороне, потому что ее армия получит передышку и возможность перегруппироваться для продолжения боевых действий.

В ходе выступления в эфире телеканала «Россия 1» Ушаков подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта с учетом своих интересов. Поэтому временное перемирие грозит стать только имитацией.

Он добавил, что уже донес эту позицию советнику по национальной безопасности президента США Майклу Уолтцу в ходе прошедших переговоров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 12 марта, объявил, что в Москву прибыли американские переговорщики. Он добавил, что они проведут ряд встреч на официальном уровне. Подробностей и темы обсуждения пресс-секретарь президента России не привел.

С предложением о прекращении огня на 30 дней американская делегация выступила на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии в минувший вторник, 11 марта. Получив согласие глава Госдепартамента США Марко Рубио объявил, что теперь требуется решения России для вступления договоренностей в силу.