Ушаков раскрыл, как Путин и Трамп поздравляли друг друга с Днем Победы

Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы через помощников

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Об этом Первому каналу рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — подчеркнул он.

На вопрос о том, просили ли лидеры передать нечто конкретное друг другу, Ушаков отметил, что это были теплые слова и взаимные поздравления с общим и великим праздником.

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси на параде Победы на Красной площади не появилась, несмотря на отправленное официальное приглашение. Однако на главном мероприятии сегодняшнего дня были несколько ветеранов-американцев.

В честь 80-летия Победы на главной площади страны выступили более 11 тысячи военнослужащих, в том числе свыше 1,5 тысячи бойцов СВО. По брусчатке прошли колонны военной техники, некоторую россиянам показали впервые.