«Слава народу-победителю!» О чем говорил Путин на параде 9 Мая

На Красной площади завершилось главное событие 9 Мая — парад в честь 80-летия Великой Победы. С поздравлением к собравшимся и всем жителям страны традиционно обратился с трибуны Владимир Путин. Главные тезисы праздничной речи президента — в материале 360.ru.

Перед началом парада Путин в Кремле приветствовал лидеров иностранных государств, прилетевших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.

Фото: РИА «Новости»

Некоторым из них, например Александру Вучичу, сделать это было весьма непросто: Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для его самолета. Тем не менее лидер Сербии смог сдержать данное слово и прибыл в российскую столицу. Аналогичным образом прибалтийские страны поступили и премьером Словакии Робертом Фицо, ему пришлось выстраивать альтернативный маршрут.

Интересно Несколькими днями ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. Но после отказа Ильхама Алиева и президента Лаоса от участия в торжественных мероприятиях в Москве на Красной площади присутствовали 27 глав зарубежных стран. Несколькими днями ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. Но после отказа Ильхама Алиева и президента Лаоса от участия в торжественных мероприятиях в Москве на Красной площади присутствовали 27 глав зарубежных стран.

Утром 9 Мая Путин в сопровождении зарубежных коллег прибыл на Красную площадь. Парад начался с выноса государственного флага России и Знамени Победы. Командовал им главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков, принимал — министр обороны Андрей Белоусов.

Фото: РИА «Новости»

Главный праздник наследников победителей Взяв слово, Путин обратился ко всем россиянам, ветеранам, гостям страны и военнослужащим, поздравив их с праздником. «Дорогие граждане России! Дорогие ветераны! Уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!» — сказал глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно президент отметил то особое чувство гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, завоевало мир и свободу для всего человечества ценой. И ценой этого были миллионы жизней.

Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Владимир Путин президент России

Путин добавил, что спасшие Отечество деды и прадеды завещали защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. «Все, что нам дорого, что свято для нас», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма»

Россия никогда не забудет уроки Второй мировой войны и не согласится с искажением ее событий и попытками оболгать подлинных победителей, заверил Путин.

Долг страны, по словам главы государства, в том, чтобы отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами. «Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне», — указал президент.

Интересно В этом году на параде Победы присутствовали в том числе и военные армии КНДР — они помогали России в освобождении Курской области от ВСУ. Путин отдельно пообщался с ними и даже обнял одного из них. В этом году на параде Победы присутствовали в том числе и военные армии КНДР — они помогали России в освобождении Курской области от ВСУ. Путин отдельно пообщался с ними и даже обнял одного из них.

Особое внимание Путин уделил в своей речи и бойцам, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции.

Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Владимир Путин

Ношу войны несли все республики

Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны, указал президент. Героизм народа тогда был массовым: все республики несли общую тяжелую ношу войны. «Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах», — сказал Путин. Глава государства напомнил о безоговорочных победах советского народа в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, отметил мужество защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага.

Фото: РИА «Новости»

Вспомнил Путин и стойкость участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска, героизм жителей блокадного Ленинграда, отвагу всех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, под огнем врага эвакуировал заводы, трудился в тылу, не жалея себя.

«Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом», — добавил он.

Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Владимир Путин

После в память о павших на Красной площади объявили минуту молчания. После ее завершения президент продолжил речь и напомнил о роли в разгроме фашистской Германии стран объединенных наций.

Фото: РИА «Новости»

«Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе — после решающих битв на территории Советского Союза — приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего», — сказал лидер России. В завершение Путин подчеркнул, что наша страна и впредь будет держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. «Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце. Передадим это будущим поколениям. <…> Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!» — заключил Путин.