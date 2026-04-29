Ушаков подтвердил, что Фицо приедет в Москву на 9 Мая

Кремль рассчитывает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая для участия в параде Победы среди иностранных гостей. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», — процитировал его ТАСС.

Премьер-министр Словакии отметил, что с большой вероятностью отправится в Москву на празднование Дня Победы на автомобиле.

До этого о своем участии в торжествах объявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер правящей партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже сообщит, какие зарубежные лидеры посетят Москву 9 Мая.