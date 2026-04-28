Фицо, скорее всего, поедет в Москву на 9 Мая на автомобиле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо с большой вероятностью отправится в Москву на празднование Дня Победы на автомобиле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах.

До этого Фицо сообщил, что Литва и Латвия отказали в разрешении на перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на празднование Дня Победы в Москву. Вслед за этим глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что страна тоже запретит пролет. Польша формально еще рассматривает заявку Словакии, но ее министр иностранных дел Радослав Сикорский накануне заявил о прекращении существования этого вопроса.

«Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию», — объяснил собеседник журналистов.

По его словам, путь через Венгрию, Румынию и Черное море — крайне протяженный. Скорее всего, до Москвы Фицо доберется на машине.