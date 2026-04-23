Песков не раскрыл список иностранных гостей на параде 9 Мая

Песков: состав иностранных делегаций на параде 9 Мая раскроют позже

В Кремле своевременно сообщат, кто из иностранных лидеров приедет в Москву и посетит парад в честь Дня Победы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Его спросили, правда ли, что мероприятие посетят порядка 20 глав других государств.

«Вы знаете, мне ничего не известно о таком порядке, я вам честно скажу», — заявил Песков.

Пока официально о приезде на торжества сообщили только президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер правящей партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что несколько иностранных государственных деятелей уже согласились посетить Москву в этот день и что после парада в Кремле состоится торжественный прием.

При этом украинские СМИ сообщили, что парад якобы отменят. В Кремле официально опровергли такие заявления.