Кремль объявит позже, кто из зарубежных лидеров посетит парад Победы

Кремль объявит позже, какие зарубежные лидеры приедут в Москву на 9 мая. Об этом сообщил в комментарии RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сообщим позже», — сказал он.

Представитель Кремля пока не уточнил, сколько приглашений разослано и подтвердил ли кто-то из зарубежных лидеров свой визит.

Пока официально о своем участии в торжествах объявили только президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер правящей партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Ранее стало известно, что Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в разных форматах. Традиционные парады согласовали только несколько регионов.