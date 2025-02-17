Киевские власти могут компенсировать оказанную американскую военную помощь за счет инвестиционного сотрудничества между Украиной и США. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

«Американский народ заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в этот конфликт», — сказал он.

По мнению Уолца, Зеленскому необходимо рассмотреть возможность заключения соглашения с США, предусматривающего инвестиции в разработку полезных ископаемых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался передать американской стороне 50% ресурсов государства. Это решение украинского лидера американские чиновники США назвали недальновидным шагом.

В соглашение внесли поправки, которые не устроили администрацию США. Подготовкой документа занимались «сотни аналитиков», в то время как изменения вносили только Зеленский и его помощники.