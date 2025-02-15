На Украине сообщили, что США не устроили правки в соглашении о ресурсах

NV: США не понравились правки Зеленского в соглашении о полезных ископаемых

Соединенные Штаты не одобрили поправки президента Украины Владимира Зеленского, внесенные в двустороннее соглашение о полезных ископаемых. Об этом заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

«Команде [вице-президента США] Джей Ди Вэнса не понравились внесенные Украиной правки в это соглашение по ценным минеральным ресурсам, которое на днях привез министр [финансов США] Скотт Бессент», — заявила она.

В США документ готовили «сотни аналитиков», а на Украине изменения внес только Зеленский с помощниками.

Кроме того, встречу главы киевского режима с Джей Ди Вэнсом перенесли. При этом причиной якобы стало именно решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. Американской стороне понадобилось время, чтобы ознакомиться с поправками Киева.

Официальная информация по этому поводу пока не поступала.

Ранее Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США прав на 50% запасов полезных ископаемых Украины.