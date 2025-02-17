Отказ Зеленского подписать документ об ископаемых назвали недальновидным

Решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать соглашение о разработке полезных ископаемых является недальновидным шагом. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз, сообщило агентство Associated Press .

«Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация [президента США Дональда] Трампа предоставила Украине», — отметил он.

По его словам, Белый дом устал передавать Украине дополнительную помощь, а сделка по ресурсам помогла бы «возместить» отправленные США деньги. Также соглашение способствовало бы росту украинской экономики, добавил Хьюз.

Он подчеркнул, что «обязательные экономические связи» с США станут гарантией прочного мира.

Ранее украинский лидер отказался передать американской стороне 50% ресурсов государства. В соглашение внесли поправки, которые не устроили администрацию США. Подготовкой документа занимались «сотни аналитиков», в то время как изменения вносили только Зеленский и его помощники.