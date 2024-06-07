«Абсолютно сумасшедший». Макрона раскритиковали во Франции за истребители для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ущерб собственной армии и международной безопасности решил передать Украине истребители Mirage 2000-5 и обучить ее солдат. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал его сумасшедшим.

«Макрон — абсолютно сумасшедший! Он объявляет о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, что еще больше урезает французскую армию и ускоряет эскалацию до третьей мировой войны», — заявил он.

Филиппо напомнил об обещании Макрона обучить еще 4,5 тысячи украинских солдат и заявил, что в вопросе отправки собственных войск у президента нет ограничений. Политик сказал, что Франция не имела отношения к этому конфликту, и призвал руководство к снятию военной повестки.

Украина получит пять истребителей Mirage 2000-5, обучение пилотов начнут до конца 2024 года. Макрон заверил, что не хотел бы эскалации, но разрешил украинским войскам бить по российской территории.