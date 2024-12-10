Уничтожение сирийского военно-морского флота сняли на видео

На кадрах можно увидеть тлеющие и горящие обломки. Источник The Wall Street Journal сообщил, что удары нанесли ракетами класса «море — море».

Ранее израильские военные заняли рубежи у населенного пункта Катана в 20 километрах от Дамаска и на горе Хермон возле Голанских высот. Таким образом, они впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны, объяснив это желанием обезопасить Израиль от сирийских вооруженных группировок.

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, контролируемые Израилем с 1967 года, останутся в составе страны навсегда.