Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не откажется от контроля над Голанами

Стратегически важный регион Голанские высоты навсегда останется в составе Израиля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его процитировал ТАСС .

Нетаньяху пояснил, что контроль и власть над Голанами обеспечивает израильской стороне безопасность. Поэтому регион «всегда будет частью Израиля».

Израильтяне захватили эту территорию у Сирии во время шестидневной войны 1967 года. В 1981 году регион внесли под израильскую юрисдикцию, такой шаг международного признания не получил.

Нетаньяху и ранее заявлял, что Голанские высоты являются составной частью древней истории Израиля. По словам политика, доказательство этого археологи нашли при раскопках десятков древних синагог.

Израильские войска впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии 9 декабря. Военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. Накануне в Сирии пал режим Башара Асада, политику предоставили убежище в России.