Израильским танкам осталось 20 километров до Дамаска

Израильские танки подошли на 20 километров к Дамаску, заняв рубежи у населенного пункта Катана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen .

Также, по данным канала, ЦАХАЛ занимает гору Хермон недалеко от Голанских высот, буферную зону и совершает рейды на сирийскую столицу.

В Армии обороны Израиля официально пока не комментировали эту информацию.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль больше никогда не откажется от контроля над Голанами, которые захватили в 1967 году, а в 1981-м официально внесли под юрисдикцию страны.

ЦАХАЛ впервые с 1973 года вошел на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны. В стране объяснили это опасением, что сирийские вооруженные группировки могут занять важные объекты у Голанских высот и тем самым угрожать безопасности Израиля.