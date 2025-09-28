Уложил на лопатки и обличил Запад. Речь Лаврова в ООН назвали кульминационной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН обличил европейских политиков и изложил российский подход к построению мироустройства. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об этом в Telegram-канале .

«Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН „уложил на лопатки“ адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов. <...> Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо обличил евроястребов в желании развязать третью мировую», — заявил он.

Речь министра, по мнению Слуцкого, стала кульминацией недели высокого уровня ГА ООН. Он вновь заявил о стремлении России к мирным переговорам с устранением первопричин конфликта и готовности соблюдать ограничения по ДСНВ-3, а также призвал создать архитектуру равной и неделимой безопасности.

Украинские дипломаты пришли на выступление Лаврова. Делегация направила в зал двух человек.