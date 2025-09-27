Украинские дипломаты пришли послушать выступление Лаврова в ООН

На выступлении главы МИД России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН присутствовали два младших дипломата украинской делегации. Они вошли в зал после начала речи министра, сообщил ТАСС .

Представители Украины пропустили много выступлений, однако Лаврова не проигнорировали. Обошлось без демаршей.

Интерес к представителю России был высок. Иностранные фотокорреспонденты и операторы, в том числе западные, задолго до начала занимали места на балконе, чтобы получить лучшие кадры.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 23 сентября. Россию на съезде представил Сергей Лавров. Его выступление прошло 27 сентября, на нем он сделал ряд важных заявлений.

Во время приглашения министра на трибуну произошел неприятный инцидент — на словах о России у Анналены Бербок выключился микрофон. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала секретариат ООН разобраться в случившемся.