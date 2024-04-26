Мир 26 апреля 2024, 07:59 Украинцы в Европе добьются выдачи документов через суд — политолог Политолог Бондаренко: украинцы начнут массово подавать в суд на власти Unsplash

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Украинские беженцы, которым отказали в консульских услугах и выдаче документов, смогут подать в суд на власти Украины. Политолог Константин Бондаренко заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так», что МИД страны превысил полномочия.

«Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость», — сказал он.

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Запрет на оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, по мнению Константина Бондаренко, юристы и суды Европы расценят как нарушение законодательства. Политолог обвинил МИД Украины в превышении полномочий.

Зарубежные консульские учреждения перестали выдавать гражданам Украины заграничные и внутренние паспорта. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил возвращение потенциальных призывников на родину.