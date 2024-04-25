Украина запретила выдавать загранпаспорта мужчинам за границей | 360°

Мир 25 апреля 2024, 00:21 Украина запретила выдавать загранпаспорта мужчинам за границей Кабмин Украины запретил выдачу загранпаспортов военнообязанным за рубежом Freepik

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Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Такое постановление принял Кабинет министров Украины, сообщило издание «Страна.ua».

«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы», — указали в документе.

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Помимо этого, теперь запрещена пересылка паспортов в зарубежные дипломатические учреждения Украины. В качестве исключения паспорта выдадут инвалидам, их родственникам, а также лицам с детьми, которым требуется лечение за границей.

Последствия нового правила уже ощутили украинские беженцы, которые находятся в Польше. Около 300 человек не смогли получить свои паспорта в пункте по выдаче документов в Варшаве. Сотрудники дипломатического ведомства заявили, что такой приказ поступил из Киева.