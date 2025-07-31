Украинцы пожаловались на рабский труд на финских клубничных фермах
Yle: на финских фермах украинцам платили заниженные зарплаты за сбор клубники
Украинские рабочие, собирающие для финнов фрукты и овощи, пожаловались на ужасные условия труда. Им платили заниженные зарплаты и заставляли трудиться без выходных, сообщила телекомпания Yle.
Трудовые права украинцев, которые работают на финских бизнесменов, ведущих фермерское хозяйство, регулярно нарушались. Часть из них работала дольше, чем положено, но получали при этом слишком низкие зарплаты и трудились без выходных.
По словам одного из них, он не верил, что «подобный рабский труд может существовать в развитой стране».
Работница Борислава Коневич рассказала, что хозяин фермы и управляющий с Украины постоянно их оскорбляли. На их клубничной ферме они работали по 13-15 часов в сутки. При этом в ее расчетном листке не указывали отработанное количество часов, ведь женщине платили и как за почасовую, так и за сдельную работу. И никакой компенсации за сверхурочную работу.
«Когда мы возвращались на ночлег, то сразу же валились на кровать. Утром и вечером мы принимали обезболивающее, чтобы не сойти с ума», — рассказали украинцы.
В телекомпании отметили, что хозяин фермы отрицал все обвинения, а также не разрешил взять интервью у сборщиков ягод с Украины.
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