Украинцы пожаловались на рабский труд на финских клубничных фермах

Украинские рабочие, собирающие для финнов фрукты и овощи, пожаловались на ужасные условия труда. Им платили заниженные зарплаты и заставляли трудиться без выходных, сообщила телекомпания Yle .

Трудовые права украинцев, которые работают на финских бизнесменов, ведущих фермерское хозяйство, регулярно нарушались. Часть из них работала дольше, чем положено, но получали при этом слишком низкие зарплаты и трудились без выходных.

По словам одного из них, он не верил, что «подобный рабский труд может существовать в развитой стране».

Работница Борислава Коневич рассказала, что хозяин фермы и управляющий с Украины постоянно их оскорбляли. На их клубничной ферме они работали по 13-15 часов в сутки. При этом в ее расчетном листке не указывали отработанное количество часов, ведь женщине платили и как за почасовую, так и за сдельную работу. И никакой компенсации за сверхурочную работу.

«Когда мы возвращались на ночлег, то сразу же валились на кровать. Утром и вечером мы принимали обезболивающее, чтобы не сойти с ума», — рассказали украинцы.

В телекомпании отметили, что хозяин фермы отрицал все обвинения, а также не разрешил взять интервью у сборщиков ягод с Украины.

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