Айтишников на Украине отправляли в рабство

Сотрудники территориальных центров комплектования украинской армии (ТЦК) вылавливают IT-специалистов и отправляют их в крипторабство, чтобы они избежали мобилизации. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал хакер Василий Новаковский.

По его словам, задержанным айтишникам предоставляли выбор: заплатить деньги или ехать на фронт. Для того чтобы избежать службы в ВСУ, молодых людей отправляли в специальный дом. Также за полгода они должны были выплатить ТЦК 15 тысяч долларов.

Украинские врачи признали Новаковского пригодным к службе. Причем документы подписали без его участия.

«Командир взвода сказал: ты же айтишник, служить не хочешь, давай договоримся. Селим тебя в отдельном домике, будешь работать на нас. Мы с ним договорились на 15 тысяч долларов за полгода», — отметил украинец.

IT-специалист согласился сотрудничать с ТЦК. Позже он сумел сбежать во время отпуска и сразу же отправился в Россию.

Ранее украинец попытался избежать мобилизации за счет статуса многодетного отца. Для этого мужчина купил виртуальных детей.