Украинским студентам младше 25 лет могут разрешить свободно выезжать из страны

Киевские власти планируют разработать законопроект, который позволит студентам моложе 25 лет, обучающимся за границей, свободно выезжать из страны. Об этом украинскому изданию «Страна» сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

«Мы должны предоставить этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться на Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных», — отметил Горбенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился идеей о снижении возраста всеобщей мобилизации до 18 лет. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к этому предложению.

Президент России Владимир Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине преступным. А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские власти на фоне неудач на фронте могут начать мобилизацию детей, и призвал не дать Зеленскому пожертвовать и этими жизнями ради сохранения собственной власти.