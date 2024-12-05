На фоне неудач на поле боя западные союзники подталкивают Украину к новой волне мобилизации, из-за чего там «могут взяться и за детей». Такое развитие событий не исключил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, его слова привели в Telegram-канале постпредства РФ.

«Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро. Так же в свое время поступил загнанный в свое логово Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе „гитлерюгенду“», — сказал он.

Небензя призвал не дать «бездарному актеру Зеленскому» пожертвовать ради своего спасения жизнями молодых украинцев. Постпред назвал киевское руководство главной угрозой для украинских детей.

Администрация президента США Джо Байдена также начала подталкивать власти Украины к снижению минимального возраста мобилизованных с 25 лет сразу до 18. Таким образом американцы рассчитывают резко нарастить численность ВСУ.