Украинский обмудсмен раскритиковал снижение возраст мобилизации до 18 лет

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к вероятной идее снижения возраста всеобщей мобилизации до 18 лет. Его слова привело издание «Украинская правда» .

Омбудсмен отметил, что на Украине еще достаточно мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, которых можно отправить на фронт.

«Негативно отношусь к идее мобилизовать с 18 лет. У нас не будет будущего для Украины, если мы заберем этих ребят. Мне кажется, что есть достаточное количество мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, это самая эффективная категория, которые должны воевать», — сказал он.

Лубинец добавил, что есть много случаев, когда мужчин на военно-врачебной комиссии мужчин признавали полностью здоровым, хотя по факту он непригодны к службе.

«У нас в 2024 году стало больше обращений от действующих военных на действия командиров и непосредственных руководителей. Отдельно общался на эту тему с Минобороны», — отметил уполномоченный по правам человека.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского отменить насильственную мобилизацию в стране.