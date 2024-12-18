Украинский обмудсмен раскритиковал снижение возраст мобилизации до 18 лет
Омбудсмен Лубинец выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к вероятной идее снижения возраста всеобщей мобилизации до 18 лет. Его слова привело издание «Украинская правда».
Омбудсмен отметил, что на Украине еще достаточно мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, которых можно отправить на фронт.
«Негативно отношусь к идее мобилизовать с 18 лет. У нас не будет будущего для Украины, если мы заберем этих ребят. Мне кажется, что есть достаточное количество мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, это самая эффективная категория, которые должны воевать», — сказал он.
Лубинец добавил, что есть много случаев, когда мужчин на военно-врачебной комиссии мужчин признавали полностью здоровым, хотя по факту он непригодны к службе.
«У нас в 2024 году стало больше обращений от действующих военных на действия командиров и непосредственных руководителей. Отдельно общался на эту тему с Минобороны», — отметил уполномоченный по правам человека.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского отменить насильственную мобилизацию в стране.