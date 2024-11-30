Украинское командование может отправить воевать молодежь, но для этого необходимы новые поставки оружия. До тех пор снижать призывной возраст не имеет смысла, заявил телеканалу Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они говорят о мобилизации, но настоящая проблема в 10 бригадах, которые наши партнеры не экипировали <…> Украина просила Запад вооружить 10 бригад ВСУ, но Европа и США оснастили только 2,5 бригады», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что многие молодые украинцы якобы хотят воевать, но им не хватает экипировки. Зеленский обратил внимание на дефицит оружия в армии и призвал союзников оснастить еще как минимум семь или восемь бригад. В этом случае он допустил продолжение мобилизации и снижение призывного возраста.

Ранее Зеленский сообщил о планах остановить горячую фазу конфликта с помощью «зонтика НАТО». По его мнению, альянсу необходимо принять в свой состав Украину с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем. Президент выразил уверенность, что властям якобы удастся вернуть утраченные земли с помощью переговоров.