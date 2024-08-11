Украинский спецназ использовал беспилотники против армии Мали

Afrique Media: ВСУ применил БПЛА в боях против армии Мали

Фото: РИА «Новости»

Силы специального назначения Украины использовали беспилотники в боях против армии Мали. Об этом в соцсети Х сообщил телеканал Afrique Media.

«Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства», — заявили в сюжете телеканала.

Ранее Мали разорвала дипотношения с Украиной. Правительство переходного периода Мали негативно восприняло сообщение, что украинская сторона поддерживала повстанцев-туарегов.

Страна обратилась в СБ ООН, призвав расследовать заявления киевского режима о поддержке вооруженных антиправительственных группировок в Африке.

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