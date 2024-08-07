Мали и Нигер обратились в Совбез ООН из-за действий Украины

Мали и Нигер призвали Совбез ООН расследовать помощь боевикам от Украины

Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, призвав расследовать заявления украинских властей о поддержке вооруженных антиправительственных группировок в Африке. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат малийского переходного парламента Фусейну Уатара.

Парламентарий усомнился, что Украина помогает боевикам разведданными самостоятельно, а не при помощи западных стран.

«Должно быть, она (развединформация — прим. ред.) в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина открыла «второй фронт» в Африке, поддерживая местные террористические группировки.

Кроме Мали и Нигера политикой Украины в регионе возмутились Сенегал, вызвавший украинского посла Юрия Пивоварова, и Буркина-Фасо.