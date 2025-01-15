Украинские пранкеры подставили Молдавию при отборе на Евровидение-2025

Телерадиокомпания Молдавии оказалась в центре скандала при подготовке к международному песенному конкурсу Евровидение-2025, включив в лонглист национального отбора композицию сомнительного происхождения. Об этом сообщил портал Sibnet.ru .

В официальный лонглист включили песню неизвестной группы Eblansh Band, причем позже выяснилось, что она была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Это не помешало композиции успешно пройти предварительный отбор.

За провокацией стоял украинский фан-паблик конкурса, который решил проверить, насколько тщательно молдавский вещатель поводит отбор. Эксперты недоумевают, как профессиональное жюри конкурса, устроившее прослушивание во вторник, 14 января, пропустило такую явную подделку.

Репутация молдавского национального отбора на Евровидение оказалась под вопросом. Организаторы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Вживую конкурсантов прослушают уже 18 января. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Молдова 1».

Прошлым летом певица Валерия рассказала, что не попала на отбор на Евровидение в 2009 году из-за Анастасии Приходько, которая «возникла в последнюю секунду» и попала на конкурс нечестным путем.