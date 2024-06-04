«Несправедливо». Валерия объяснила, почему не попала на Евровидение

Певица Валерия заявила, что не прошла на Евровидение в 2009 году из-за Приходько

Певица Валерия назвала отбор на Евровидение в 2009 году несправедливым. В беседе с блогером Идой Галич на шоу « Звезды в ответе » она заявила, что ее коллега Анастасия Приходько попала на музыкальный конкурс нечестным способом.

«Это было несправедливо. Приходько возникла в последнюю секунду, ее просто впихнули. Те силы, которые могли ее впихнуть. Она не участвовала там», — призналась Валерия.

Она рассказала, что ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин вложил много сил и средств, чтобы записать песню на трех языках. Клип снял культовый английский режиссер Джастин Керригэн. Однако певица не смогла пройти отбор.

Ранее Пригожин заявил, что Валерия задумывалась о завершении карьеры во время пандемии, так как опасалась конкуренции с новым поколением артистов. Однако она передумала после того, как многие ее коллеги решили эмигрировать.