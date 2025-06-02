Делегация Украины прибыла в Стамбул, где сегодня должны состояться переговоры с российской стороной. Об этом сообщило информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на МИД страны.

Переговоры должны состояться во второй половине дня.

Ранее появилась информация, что дворец Чираган в Стамбуле, в котором назначили переговоры, проверяли на предмет бомбы. На территорию прибыли кинологи с собаками и специалисты, у входа в здание установили турникеты, всех проходящих тщательно осматривали.

Как отмечал американский военный аналитик Скотт Риттер, Великобритания будет жестко контролировать украинского президента Владимира Зеленского во время диалога с Россией. Британские лидеры не доверяют политику и боятся его самостоятельности.

Депутат Рады Артем Дмитрук назвал Зеленского террористом. Он призвал общаться с ним на переговорах соответствующе.